Вимагають "податки": у Мелітополі окупанти масово затримують підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти масово затримують підприємців, а відпускають їх лише після виплати "податків". Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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Як зазначила омбудсмен, рашисти проводять обшуки в офісах та домівках підприємців. Вони намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь рф — готівкою та товарами або продуктами.
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"Такими діями армія рф порушує право власності, гарантоване статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти порушень прав людини рф в Україні", — напсиала Денісова.
Нагадаємо
Людмила Денісова повідомила, що у Запорізькій області окупанти розшукують чоловіків призовного віку та доправляють їх до військкоматів.