Изъятие клистронов в ракетных бригадах ВСУ: в ГБР начали служебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По факту изъятия военных приборов (клистронов) из трех ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в Государственном бюро расследований начали служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"2 июля 2020 года в 22:50 изъяты военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части. По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование. На время которого должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их последующем увольнении", - сообщили в ГБР.
Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного производства истребованы с территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.
"Также, по материалам управления внутреннего контроля, главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в пресс-службе.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий в четверг провели обыски в трех ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины.
Во время следственных действий ГБР на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъяли 7 приборов СВЧ.