Исполнение судебных решений в Украине: что изменилось за текущий год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко назвала процент исполнения судебных решений во всех регионах Украины в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.
“Средний по Украине показатель фактического исполнения за 6 месяцев этого года составил 37,8%”, — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра, речь идет о фактически выполненных производствах, то есть такие, которые были реально выполнены в полном объеме. В этом смысле их нужно отличать от завершенных, которые могут быть завершены по разным причинам.
“Именно процент фактического исполнения лучше всего демонстрирует уровень исполнения судебных решений”, — подчеркнула Светлана Глущенко.
Кроме того, в Министерстве юстиции отметили положительные сдвиги по сравнению с 2017 годом.
“Да, в прошлом году доля фактически выполненных производств составляла 30,6%. То есть мы наблюдаем положительную динамику и видим на 7% больше реально исполненных судебных решений. При этом в некоторых регионах этот процент значительно выше, а в отделе принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы составляет почти 80%”, - отметила замминистра.
Как ранее сообщал УНН, с 2019 года в отечественных пенитенциарных учреждениях произойдут изменения: лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, “уплотнят”.