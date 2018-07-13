Виконання судових рішень в Україні: що змінилось за поточний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко назвала відсоток виконання судових рішень у всіх регіонах України у першому півріччі 2018 року. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, передає УНН.
“Середній по Україні показник фактичного виконання за 6 місяців цього року склав 37,8%”, — йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра, йдеться про фактично виконані провадження, тобто такі, які були реально виконані у повному обсязі. У цьому сенсі їх потрібно відрізняти від завершених, які можуть бути завершені з різних підстав.
“Саме відсоток фактичного виконання найкраще демонструє рівень виконання судових рішень”, — підкреслила Світлана Глущенко.
Крім того, у Міністерстві юстиції відзначили схвальні зрушення у порівнянні із 2017 роком.
“Так, у минулому році частка фактично виконаних проваджень складала 30,6%. Тобто ми спостерігаємо позитивну динаміку і бачимо на 7% більше реально виконаних судових рішень. При цьому у деяких регіонах цей відсоток значно вищий, а у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби становить майже 80%”, — наголосила заступник Міністра.
Як раніше повідомляв УНН, з 2019 року у вітчизняних пенітенціарних установах відбудуться зміни: осіб, що засуджені до довічного позбавлення волі, "ущільнять".