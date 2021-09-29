Бросовый подарок Труханова: олимпийская призерка с Одессы "удивлена" подаренной мэрией квартирой

Терлюга сообщила, что когда закончилась Олимпиада вопрос квартиры не обсуждался.

Терлюга сказала: “Я приехала в Одессу на встречу с губернатором, с мэром, главой администрации. Мне подарили 500 тыс. грн., а тренеру — 250 тысяч. Потом мне начали названивать всякие люди, которые сообщали, что они поговорили со своими друзьями, которые там правая рука, левая нога мэра, и мне, скорее всего подарят квартиру.

После этого мне позвонили из управления спорта. Сказали, что нужно было поехать на мероприятие — мэр будет вручать что-то. Я собралась, надела рубашку, брюки, взяла каблуки. Мэр вручил мне орден. Я растерялась, так как меня настроили на то, что будет какой-то сюрприз.

Потом меня пригласили на день города. Сотрудники все время что-то прятали от меня, а потом оказалось, что это был сертификат о том, что мне подарили квартиру.

Я сразу зашла в гугл-карты, чтобы посмотреть, где находится эта квартира. Смотрю, а там нет ничего, кроме хрущевок, только один новострой есть. Захожу, пробиваю этот дом, потому что он очень мне известен. Это то место, где мы уже 7 месяцев не можем продать квартиру.

У Вовы (Владимир Зарецкий, муж Анжелики — ред.) там есть квартира. Когда мы начали наши отношения, я сказала, что та квартира классная, но я там жить не буду, потому что район мне не нравится”, — сказала Терлюга.

Анжелика Терлюга — 29-летняя уроженка Одессы, украинская каратистка, серебряный призёр Олимпийских игр-2020 в Токио, трехкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта Украины. Соревнуется в весовой категории до 55 кг. Анжелика Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию — на Олимпийские игры-2020.