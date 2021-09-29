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Викидний подарунок Труханова: олімпійська призерка з Одеси "здивована" подарованою мерією квартирою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Срібна призерка Олімпіади в Токіо, одеська каратистка Анжеліка Терлюга шокована подарованою їй на День міста мером Геннадієм Трухановим квартирою. Справа в тому, що ця квартира знаходиться в будинку, нерухомість в якому не користується попитом. Анжеліка Терлюга розповіла, що за збігом обставин, в цьому будинку знаходиться квартира її чоловіка, яку він не може продати вже 7 місяців — немає бажаючих. Району і місця розташування квартири спортсменка не називає.

Терлюга повідомила, що коли закінчилася Олімпіада питання квартири не обговорювалося.

Терлюга сказала: “Я приїхала до Одеси на зустріч із губернатором, з мером, главою адміністрації. Мені подарували 500 тис. грн., а тренеру — 250 тисяч. Потім мені почали телефонувати всякі люди, які повідомляли, що вони поговорили зі своїми друзями, які там права рука, ліва нога мера, і мені, швидше за все подарують квартиру.

Після цього мені подзвонили з управління спорту. Сказали, що потрібно було поїхати на захід — мер буде вручати щось. Я зібралася, одягла сорочку, штани, взяла підбори. Мер вручив мені орден. Я розгубилася, так як мене налаштували на те, що буде якийсь сюрприз.

Потім мене запросили на день міста. Співробітники весь час щось ховали від мене, а потім виявилося, що це був сертифікат про те, що мені подарували квартиру.

Я відразу зайшла в гугл-карти, щоб подивитися, де знаходиться ця квартира. Дивлюся, а там немає нічого, крім хрущовок, тільки один новобуд є. Заходжу, пробиваю цей будинок, тому що він дуже мені відомий. Це те місце, де ми вже 7 місяців не можемо продати квартиру.

У Вови (Володимир Зарецький, чоловік Анжеліки — ред.) там є квартира. Коли ми почали наші відносини, я сказала, що та квартира класна, але я там жити не буду, тому що район мені не подобається”, — сказала Терлюга.

Анжеліка Терлюга — 29-річна уродженка Одеси, українська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо, триразова чемпіонка Європи. Заслужений майстер спорту України. Змагається у ваговій категорії до 55 кг. Анжеліка Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію — на Олімпійські ігри-2020.

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