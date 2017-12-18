С сегодняшнего дня подорожал проезд в львовских маршрутках
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львове с сегодняшнего дня проезд в маршрутках подорожал до пяти гривен. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение утвердили на исполкоме городского совета 14 декабря.
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В "Львовавтодор" говорят, что причиной поднятия стоимости проезда является повышение стоимости комплектующих, в том числе бензина и зарплат работникам.