С сегодняшнего дня можно подавать заявки на конкурс на концессию порта Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В газете Верховной Рады "Голос Украины" от 8 октября опубликовано объявление о начале подачи заявок на участие в концессионном конкурсе в морском порту Херсон, сообщает УНН.
По данным пресс-службы Мининфраструктуры, объектом концессии является целостный имущественный комплекс, обеспечивающий комплексное предоставление услуг в морском порту Херсон и включает имущество ГП "ХМТП" и имущество ГП "АМПУ" согласно определенному концессиедателем перечню, а также объекты, которые должны быть специально созданы или построены в соответствии с условиями концессионного договора. Концессия по результатам концессионного конкурса предоставляется на 30 лет.
"Срок рассмотрения заявки для допущенныя к участию в конкурсе составляет 14 дней, рекомендуем подавать заявки как можно раньше. 6 декабря 2019 года заканчивается срок подачи заявок и конкурсных предложений в комиссию. С 6 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, при наличии, принимаются изменения к конкурсным предложениям. По завершению периода внесения изменений к конкурсным предложениям, с 10 до 20 января 2020 года, конкурсная комиссия проведет оценку финансовых предложений участников конкурса. Мы ожидаем, что решение об определении победителя концессионного конкурса Мининфраструктуры примет во второй половине января 2020 года (в зависимости от количества и качества представленных предложений)", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Министр также отметил, что после определения победителя концессионного конкурса и опубликования результатов конкурса (ориентировочно начало февраля 2020 года), Мининфраструктуры перейдет к переговорам и подписанию договора с победителем конкурса. Заключение договора планируется в начале мая 2020 года.
Напомним, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества государственных предприятий "Херсонский морской торговый порт" и "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины".