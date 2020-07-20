Отличить псевдогрузинский алкоголь поможет цена - эксперт

Украинский продукт с иностранным названием вполне может вам понравиться, не исключает он.

"Но лучше знать, что именно покупаешь, чем потом чувствовать себя обманутым. Индикатор "местного иностранного" продукта - существенно более низкая цена", - говорит Бойчук и добавляет, что такие названия алкогольных напитков, как "Азнаури", "Аджари" или "Шереули" - звучит, как меню грузинского ресторана.

Но нет, эта продукция - украинского производства, хотя на этикетках встречаются грузинские буквы, а в рекламных роликах - грузинские мелодии и танцы.

И проблема в том, что грузинские напитки имеют собственную прочную репутацию.

"Многие из украинских также ее имеют, однако некоторые местные виноделы продают свой продукт, пользуясь преимуществами репутации грузинского. По ценам украинского, конечно. Это не значит, что в Украине нельзя делать ничего грузинского. Иначе следовало бы запретить рестораны грузинской кухни, в которые мука для хачапури не импортируется из Грузии. Однако ситуация с винами (другим алкоголем - ред) совсем другая. Когда потребитель видит грузинские слова на этикетке, то думает, что вино произведено в Грузии или по крайней мере с грузинского виноматериала", - объясняет эксперт.

По мнению Бойчука, для игроков рынка подобные ситуации - тест на наблюдательность и проактивную позицию.

"Если вы обнаружили конкурента, чей продукт мимикрирует под фирменный продукт другой страны и при этом явно не использует сырье из той страны, можно смело обращаться в Антимонопольный комитет... Если АМКУ приходит к выводу, что позиционирование продукта нанесло ущерб конкуренции, то на нарушителей ждут суровые штрафы. Они могут составлять десятки процентов от стоимости реализованной продукции", - советует эксперт.

Вместе с тем, даже использование "грузинского" сырья не является достаточным основанием для того, чтобы иметь право обманывать потребителя и выдавать продукт за иностранный. Ведь кроме спиртов настоящий грузинский коньяк или вино требуют соблюдения технологического процесса, строгих правил и длительных строков выдержки и тому подобное. И вообще, продукт, который разлит в Украине, он уже априори - имеет украинское происхождение. Так, по крайней мере, говорит закон.

"... в соответствии с законом Украины "О винограде и виноградном вине", запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными коньяками, коньячными спиртами", - отметили в АМКУ.

Напомним, недавно АМКУ вынес строгое предупреждение производителям коньяка "Азнури", "Аджари" и др. за обман потребителя, а, собственно, за то, что эти украинские коньячные напитки позиционируются как якобы грузинские.

Убрать из этих товаров признаки грузинского позиционирования их производители обязаны в 10-дневный срок.