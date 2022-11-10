Отправка очередной партии мобилизованных состоится во второй декаде ноября из Смоленска – Генштаб

Детали

Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил русской федерации.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Грэмяч Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Колодезное;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйполь .

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.

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