Отправка очередной партии мобилизованных состоится во второй декаде ноября из Смоленска – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории российской федерации. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска, пишет УНН ссылаясь на Генштаб ВСУ.
Детали
Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил русской федерации.
На других направлениях враг совершал обстрелы:
на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Грэмяч Черниговской области;
на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Колодезное;
на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;
на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Червоное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйполь .
На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области.
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