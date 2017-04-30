Известный швейцарский альпинист погиб при восхождении на Эверест
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Известный швейцарский альпинист Ули Штек, получивший прозвище “швейцарская машина” за свою невероятную скорость восхождения, погиб во время акклиматизации на горе Эверест, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что 40-летний альпинист собирался подняться на вершину горы по другому маршруту без кислородного баллона.
В Федерации альпинизма Непала сообщили, что У.Штек, вероятно, поскользнулся. Его тело забрали в Катманду на вертолете.
Также сообщается, что в среду альпинист написал на своей странице в Facebook, что за день он поднялся на 7 тыс. метров от базового лагеря и вернулся обратно, поскольку считал, что "активная акклиматизация" - лучший способ привыкнуть к большой высоте.
В 2012 году У.Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийские пики выше 4 тыс. метров за 62 дня.
У.Штек также устанавливал несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.
Как сообщал УНН, Индия проверит высоту Эвереста после землетрясения в Непале.