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Відомий швейцарський альпініст загинув під час сходження на Еверест

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Відомий швейцарський альпініст Улі Штек, який отримав прізвисько "швейцарська машина" за свою ‎неймовірну швидкість сходження, загинув під час акліматизації на горі Еверест, передає УНН з посиланням на ВВС.

Відомий швейцарський альпініст загинув під час сходження на Еверест

Повідомляється, що 40-річний альпініст збирався піднятися на вершину гори за іншим маршрутом без кисневого ‎балону.‎

У Федерації альпінізму Непалу повідомили, що У.Штек, ймовірно, послизнувся. Його тіло ‎забрали до Катманду на гелікоптері.‎

Також повідомляється, що у середу альпініст написав на своїй сторінці у Facebook, що за день він піднявся на 7 тис. ‎метрів від базового табору і повернувся назад, оскільки вважав, що "активна акліматизація" - ‎найкращий спосіб звикнути до великої висоти.‎

У 2012 році У.Штек уже піднімався на Еверест без кисневого балону, а в 2015 році він підкорив ‎усі 82 альпійські піки вище 4 тис. метрів за 62 дні.‎

У.Штек також встановлював кілька рекордів із надшвидкого одиночного підйому за ‎класичними маршрутами.‎

Як повідомляв УНН, Індія перевірить висоту Евересту після землетрусу в Непалі.

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