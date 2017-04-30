Відомий швейцарський альпініст загинув під час сходження на Еверест
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Відомий швейцарський альпініст Улі Штек, який отримав прізвисько "швейцарська машина" за свою неймовірну швидкість сходження, загинув під час акліматизації на горі Еверест, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що 40-річний альпініст збирався піднятися на вершину гори за іншим маршрутом без кисневого балону.
У Федерації альпінізму Непалу повідомили, що У.Штек, ймовірно, послизнувся. Його тіло забрали до Катманду на гелікоптері.
Також повідомляється, що у середу альпініст написав на своїй сторінці у Facebook, що за день він піднявся на 7 тис. метрів від базового табору і повернувся назад, оскільки вважав, що "активна акліматизація" - найкращий спосіб звикнути до великої висоти.
У 2012 році У.Штек уже піднімався на Еверест без кисневого балону, а в 2015 році він підкорив усі 82 альпійські піки вище 4 тис. метрів за 62 дні.
У.Штек також встановлював кілька рекордів із надшвидкого одиночного підйому за класичними маршрутами.
Як повідомляв УНН, Індія перевірить висоту Евересту після землетрусу в Непалі.