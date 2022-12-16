Добыча угля в мире в 2022 году вырастет до рекордных 8,3 млрд тонн

Мировой спрос на уголь вырастет лишь незначительно в 2022 году, но этого будет достаточно, чтобы поднять его до рекордно высокого уровня в условиях энергетического кризиса, согласно новому отчету МЭА, в котором прогнозируется, что мировое потребление угля останется на том же уровне в последующие годы, в случае отсутствие более активных усилий по ускорению перехода на чистую энергию.

Детали

Мировое потребление угля вырастет на 1,2% в 2022 году, впервые превысив 8 миллиардов тонн за один год и превзойдя предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. Основываясь на текущих рыночных тенденциях, в отчете прогнозируется, что потребление угля останется на этом уровне до 2025 года. Это означает, что уголь по-прежнему будет крупнейшим источником выбросов двуокиси углерода в глобальной энергетической системе.

«Более высокие цены на природный газ в условиях глобального энергетического кризиса привели к увеличению использования угля для выработки электроэнергии, но замедление экономического роста в то же время привело к снижению спроса на электроэнергию и промышленное производство, а производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии достигло нового рекорда. В Китае, крупнейшем в мире потребителе угля, аномальная жара и засуха подтолкнули к увеличению выработки угольной электроэнергии летом, несмотря на то, что строгие ограничения из-за Covid-19 замедлили спрос», - сообщает МЭА.

В организации считают, что мир близок к пику использования ископаемых энергоресурсов, и когда он будет достигнут, добыча угля начнет сокращаться первой.

В 2022 году международный рынок угля оставался напряженным, и спрос на уголь для производства электроэнергии должен был достичь нового рекорда. Европа, на которую сильно повлияло резкое сокращение поставок природного газа россией, намерена увеличить потребление угля второй год подряд. Однако ожидается, что к 2025 году спрос на уголь в Европе упадет ниже уровня 2020 года.

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Три крупнейших производителя угля в мире — Китай, Индия и Индонезия — побьют рекорды добычи в 2022 году.

Однако в отчете отмечается, что, несмотря на высокие цены и комфортную маржу для производителей угля, нет никаких признаков роста инвестиций в экспортно-ориентированные угольные проекты. Это отражает осторожность инвесторов и горнодобывающих компаний в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив угля.

Прогнозируется, что в ближайшие годы спрос на уголь в странах с развитой экономикой упадет, поскольку возобновляемые источники все больше замещают его для производства электроэнергии. Тем не менее, страны Азии с формирующимся рынком и развивающиеся страны намерены увеличить использование угля, чтобы способствовать своему экономическому росту, даже если они добавляют больше возобновляемых источников энергии.