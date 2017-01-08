Возобновлено движение транспорта из Николаева в направлении Одессы и Днепра
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, начиная с 12:00 часов 8 января восстановлено движение для проезда всех категорий транспортных средств на участках автодорог М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", км 55 + 550 (предел Одесской области) - км 177 + 531 (предел Херсонской области) и Н-11 "Днепропетровск-Николаев", км 179 + 570 (предел Днепропетровской области) - км 197 + 570 (пгт. Казанка). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.
Служба автомобильных дорог в Николаевской области отмечает, что ситуация на автодорогах области все еще остается напряженной, но контролируемой. Гражданам рекомендуют все еще воздержаться от поездок на собственном автотранспорте для более эффективной работы снегоуборочной техники.