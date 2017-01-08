Возобновлено движение транспорта из Николаева в направлении Одессы и Днепра

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12 марта, 19:49 • 110492 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 144556 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 122144 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118907 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 148609 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116166 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122688 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130509 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144775 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Учитывая прекращение осадков, по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, начиная с 12:00 часов 8 января восстановлено движение для проезда всех категорий транспортных средств на участках автодорог М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", км 55 + 550 (предел Одесской области) - км 177 + 531 (предел Херсонской области) и Н-11 "Днепропетровск-Николаев", км 179 + 570 (предел Днепропетровской области) - км 197 + 570 (пгт. Казанка). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области отмечает, что ситуация на автодорогах области все еще остается напряженной, но контролируемой. Гражданам рекомендуют все еще воздержаться от поездок на собственном автотранспорте для более эффективной работы снегоуборочной техники.

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