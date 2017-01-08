Відновлено рух транспорту з Миколаєва в напрямку Одеси та Дніпра

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області зауважує, що ситуація на автошляхах області все ще залишається напруженою, але контрольованою. Громадянам рекомендують все ще утриматися від поїздок на власному автотранспорті для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки.