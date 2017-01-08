Відновлено рух транспорту з Миколаєва в напрямку Одеси та Дніпра
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Враховуючи припинення опадів, за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, починаючи з 12:00 години 8 січня відновлено рух для проїзду всіх категорій транспортних засобів на ділянках автодоріг М-14 “Одеса-Мелітополь-Новоазовськ”, км 55+550 (межа Одеської області) — км 177+531 (межа Херсонської області) та Н-11 “Дніпропетровськ-Миколаїв”, км 179+570 (межа Дніпропетровської області) — км 197+570 (смт. Казанка). Про це УНН повідомили в прес-службі Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.
Служба автомобільних доріг у Миколаївській області зауважує, що ситуація на автошляхах області все ще залишається напруженою, але контрольованою. Громадянам рекомендують все ще утриматися від поїздок на власному автотранспорті для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки.