Отбор военных-ветеранов на "Игры Непокоренных" начнется с 10 марта - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Спортивные тестирования на "Игры Непокоренных"-2018 начнутся с 10 марта во Львове, а затем пройдут в Одессе и Киеве. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"В Украине начато спортивные тестирование кандидатов для участия в "Играх Непокоренных" 2018 года. В этом году 15 участников нашей сборной во второй раз примут участие в международных соревнованиях, которые состоятся в австралийском городе Сидней... Спортивные тестирования будут проходить в три этапа: 10 марта - во Львове, 17 марта - в в Одессе и 24 марта - в Киеве", - отметил представитель Минобороны.
М.Праута рассказал, что кандидаты будут соревноваться в шести спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, плавание, занятия спортом, бег и толкание ядра, гребля на тренажерах, стрельба из лука и велоспорт на шоссе.
По его словам, сбор заявок от кандидатов завершился 28 февраля. В общем, уточнил он, подано заявок 355, что почти вдвое больше превышает показатель прошлого года.
М.Праута напомнил, что "Игры Непокоренных" являются международными спортивными соревнованиями среди военнослужащих-ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания при исполнении служебного долга.
Напомним, два месяца назад начался конкурс на участие в "Играх Непокоренных".