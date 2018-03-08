Відбір військових-ветеранів на "Ігри Нескорених" розпочнеться з 10 березня - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Спортивні тестування на “Ігри Нескорених”-2018 розпочнуться з 10 березня у Львові, а потім пройдуть в Одесі та Києві. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“В Україні розпочато спортивні тестування кандидатів для участі в "Іграх Нескорених" 2018 року. Цього року 15 учасників нашої збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях, які відбудуться в австралійському місті Сідней... Спортивні тестування проходитимуть у три етапи: 10 березня — у Львові, 17 березня — у в Одесі та 24 березня — у Києві”, — зазначив речник Міноборони.
М.Праута розповів, що кандидати змагатимуться у шести спортивних дисциплінах: пауерліфтинг, плавання, атлетика, біг та штовхання ядра, веслування на тренажерах, стрільба з лука та велоспорт на шосе.
За його словами, збір заявок від кандидатів завершився 28 лютого. Загалом, уточнив він, подано заявок 355, що майже удвічі більше перевищує показник минулого року.
М.Праута нагадав, що “Ігри Нескорених” є міжнародними спортивними змаганнями серед військовослужбовців-ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час виконання службового обов’язку.
Нагадаємо, два місяці тому розпочався конкурс на участь в "Іграх Нескорених".