От заморозков до 12° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине в среду, 15 апреля, местами ожидаются дожди, будет прохладная погода, днем - до 12 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 15 апреля в восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, температура днем в Украине 6-12° тепла.
В Киевской области 15 апреля без осадков; днем порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-10° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.