От продолжительной болезни умер муж дизайнера Тома Форда
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Fashion-редактор и муж американского дизайнера Тома Форда Ричард Бакли умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.
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Представители Тома Форда сообщили, что Ричард умер в воскресенье вечером в собственном доме в Лос-Анджелесе естественной смертью после продолжительной болезни. Отмечают, что рядом с ним находился его 60-летний муж и их девятилетний сын Джек.
Добавим
Том познакомился с Ричардом в 1986 году на показе мод в Нью-Йорке. Отношения пары длились 35 лет, в 2014 году они официально их оформили.
В 2012 году суррогатная мать родила паре сына, которого они назвали Александр Джон Джек Бакли Форд.
Карьеру fashion-журналиста Ричард начал в журнале New York Magazine в 1979 году. Он также писал для Women’s Wear Daily и Vanity Fair.