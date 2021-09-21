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От продолжительной болезни умер муж дизайнера Тома Форда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Fashion-редактор и муж американского дизайнера Тома Форда Ричард Бакли умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

Детали

Представители Тома Форда сообщили, что Ричард умер в воскресенье вечером в собственном доме в Лос-Анджелесе естественной смертью после продолжительной болезни. Отмечают, что рядом с ним находился его 60-летний муж и их девятилетний сын Джек.

Добавим

Том познакомился с Ричардом в 1986 году на показе мод в Нью-Йорке. Отношения пары длились 35 лет, в 2014 году они официально их оформили.

В 2012 году суррогатная мать родила паре сына, которого они назвали Александр Джон Джек Бакли Форд.

Карьеру fashion-журналиста Ричард начал в журнале New York Magazine в 1979 году. Он также писал для Women’s Wear Daily и Vanity Fair.

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