Від тривалої хвороби помер чоловік дизайнера Тома Форда
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Fashion-редактор і чоловік американського дизайнера Тома Форда Річард Баклі помер у віці 72 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на People.
Деталі
Представники Тома Форда повідомили, що Річард помер у неділю ввечері у власному будинку в Лос-Анджелесі природною смертю після тривалої хвороби. Зазначають, що поруч із ним перебував його 60-річний чоловік та їхній дев’ятирічний син Джек.
Додамо
Том познайомився із Річардом 1986 року на показі мод у Нью-Йорку. Стосунки пари тривали 35 років, 2014 року вони офіційно їх оформили.
2012 року сурогатна мати народила для пари сина, якого вони назвали Олександр Джон Джек Баклі Форд.
Кар’єру fashion-журналіста Річард розпочав у журналі New York Magazine 1979 року. Він також писав для Women’s Wear Daily і Vanity Fair.