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С начала года в Украине зафиксировано более 180 случаев изнасилования детей

С начала года в Украине зафиксировано более 180 случаев изнасилования детей

Киев  •  УНН

 • 42634 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В период с января по октябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 131 случай, когда малолетние дети пострадали из-за изнасилования, и 53 случая, когда пострадали несовершеннолетние. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.

"Предоставляем сведения о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений (производств), предусмотренных статьей 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и результаты их расследования согласно отчетности за 2019 год, январь-октябрь 2020 года, а также информацию о количестве пострадавших детей... Всего пострадали от преступлений за период с января по октябрь 2020 года 131 малолетний ребенок в возрасте до 14 лет и 53 несовершеннолетних", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 год из-за изнасилования пострадали 68 малолетних и 54 несовершеннолетних ребенка.

Указано, что всего за период с января по октябрь в Украине зарегистрировано 520 уголовных нарушений по статье "изнасилование" (523 за аналогичный период 2019 года), из них в суд направлено 212, а 180 уголовных производств было закрыто.

"Вместе с этим, этой отчетностью не предусмотрено выделение данных о возрасте и поле пострадавших от изнасилования детей", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии.

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