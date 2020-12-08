Від початку року в Україні зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей

“Надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), та результати їх розслідування відповідно до звітності за 2019 рік, січень-жовтень 2020 року, а також інформацію про кількість потерпілих дітей… Усього потерпіла від злочинів за період з січня по жовтень 2020 року 131 малолітня дитина віком до 14 років та 53 неповнолітніх”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що за аналогічний період 2019 року через зґвалтування постраждали 68 малолітніх та 54 неповнолітніх дитини.

Вказано, що всього за період з січня по жовтень в Україні зареєстровано 520 кримінальних порушень за статтею “зґвалтування” (523 за аналогічний період 2019 року), з них до суду направлено 212, а 180 кримінальних проваджень було закрито.

“Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про вік та стать потерпілих від зґвалтування дітей”, - повідомляється у відповіді на запит.

Нагадаємо, в Україні цього року вже понад 170 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство.