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Від початку року в Україні зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей

Від початку року в Україні зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей

Київ • УНН

 • 42652 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У період з січня по жовтень 2020 року в Україні зареєстровано 131 випадок, коли малолітні діти постраждали через зґвалтування, та 53 випадки, коли постраждали неповнолітні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.

“Надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), та результати їх розслідування відповідно до звітності за 2019 рік, січень-жовтень 2020 року, а також інформацію про кількість потерпілих дітей… Усього потерпіла від злочинів за період з січня по жовтень 2020 року 131 малолітня дитина віком до 14 років та 53 неповнолітніх”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що за аналогічний період 2019 року через зґвалтування постраждали 68 малолітніх та 54 неповнолітніх дитини.

Вказано, що всього за період з січня по жовтень в Україні зареєстровано 520 кримінальних порушень за статтею “зґвалтування” (523 за аналогічний період 2019 року), з них до суду направлено 212, а 180 кримінальних проваджень було закрито.

“Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про вік та стать потерпілих від зґвалтування дітей”, - повідомляється у відповіді на запит.

Нагадаємо, в Україні цього року вже понад 170 тис. заяв та повідомлень про домашнє насильство

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