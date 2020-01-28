Повышение кислотности в Тихом океане нанесло ущерб крабам

"Тихий океан окисляется с такой скоростью, что крабы Dungeness, одни из самых ценных ракообразных на северо-западе Тихого океана, испытывают повреждения из-за разъедания оболочек и повреждения их органов чувств", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, хотя окисление океана не является неожиданностью, именно повреждение крабов преждевременно, ведь кислотность не предусматривала, что это быстро повредит крабов.

"Если крабы уже пострадали, нам нужно убедиться, что мы уделяем достаточно внимания различным компонентам пищевой цепи, пока не поздно", - отметили исследователи.

Сейчас исследователи изучают окисление океана и то, как изменение уровня pH влияет на побережье.

Напомним, в кашалота, который погиб после выбрасывания на побережье шотландского острова Харрис, нашли в желудке 100-килограммовый шар с мусором.