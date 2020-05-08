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От коронавируса в Украине умерли 19 медиков

Киев • УНН

 • 15443 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Из 14 195 зафиксированных в Украине случаев коронавирусной болезни COVID-19 361 - летальный, из них 19 медработников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.

От коронавируса в Украине умерли 19 медиков

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - указали в ЦОЗ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на данный момент болезнь подтверждено всего у 977 детей и 2 758 медиков. За сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 9 765 пациентов, из них 801 ребенок и 2 271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4 430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

В общем 2 706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 514 случаев;
  • Волынская область - 424 случая;
  • Днепропетровская область - 652 случая;
  • Донецкая область - 91 случай;
  • Житомирская область - 480 случаев;
  • Закарпатская область - 644 случая;
  • Запорожская область - 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
  • Кировоградская область - 408 случаев;
  • г. Киев - 1721 случай;
  • Киевская область - 935 случаев;
  • Львовская область - 660 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 179 случаев;
  • Одесская область - 583 случая;
  • Полтавская область - 239 случаев;
  • Ровенская область - 855 случаев;
  • Сумская область - 147 случаев;
  • Тернопольская область - 959 случаев;
  • Харьковская область - 478 случаев;
  • Херсонская область - 149 случаев;
  • Хмельницкая область - 148 случаев;
  • Черновицкая область - 2097 случаев;
  • Черкасская область - 331 случай;
  • Черниговская область - 69 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.

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