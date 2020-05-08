От коронавируса в Украине умерли 19 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Из 14 195 зафиксированных в Украине случаев коронавирусной болезни COVID-19 361 - летальный, из них 19 медработников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)", - указали в ЦОЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на данный момент болезнь подтверждено всего у 977 детей и 2 758 медиков. За сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания.
Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 9 765 пациентов, из них 801 ребенок и 2 271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4 430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.
В общем 2 706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 514 случаев;
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- Волынская область - 424 случая;
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- Днепропетровская область - 652 случая;
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- Донецкая область - 91 случай;
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- Житомирская область - 480 случаев;
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- Закарпатская область - 644 случая;
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- Запорожская область - 312 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
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- Кировоградская область - 408 случаев;
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- г. Киев - 1721 случай;
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- Киевская область - 935 случаев;
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- Львовская область - 660 случаев;
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- Луганская область - 42 случая;
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- Николаевская область - 179 случаев;
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- Одесская область - 583 случая;
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- Полтавская область - 239 случаев;
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- Ровенская область - 855 случаев;
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- Сумская область - 147 случаев;
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- Тернопольская область - 959 случаев;
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- Харьковская область - 478 случаев;
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- Херсонская область - 149 случаев;
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- Хмельницкая область - 148 случаев;
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- Черновицкая область - 2097 случаев;
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- Черкасская область - 331 случай;
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- Черниговская область - 69 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.