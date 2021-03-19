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Взрывы в Балаклее: сообщено о подозрении бывшему майору ВСУ

Взрывы в Балаклее: сообщено о подозрении бывшему майору ВСУ

Киев  •  УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Взрывы во время разминирования боеприпасов в Балаклее - экс-командиру отряда разминирования воинской части А1352 бывшему майору Вооруженных Сил Украины сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины, передает УНН.

Цитата

“Под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщено о подозрении экс-командиру отряда разминирования воинской части А1352 бывшему майору Вооруженных Сил Украины в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)”, — информирует пресс-служба ОГП.

Детали

Так, по данным следствия, командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории воинской части, зная о необходимости присутствия на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 “Куб”, и управления действиями подчиненных.

При этом он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники, а также довести до их сведения принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними и проверить их на знания и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами, с целью транспортировки взрывоопасных предметов, а именно ЗРК ЗМ9 “Куб”.

“Таким образом, небрежное отношение военного должностного лица к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 ”Куб“ на технической территории военной части А1352 (г. Балаклея) в ноябре 2019 года. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей”, - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование уголовного производства по факту взрывов на технической территории военной части А1352 в Балаклее продолжается, его осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Контекст

15 ноября 2019 года на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. В результате взрывов погибли два военнослужащих.

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