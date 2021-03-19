Вибухи у Балаклії: повідомлено про підозру колишньому майору ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вибухи під час розмінування боєприпасів у Балаклії - екскомандиру загону розмінування військової частини А1352 колишньому майору Збройних Сил України повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки. Про це інформує Офіс генпрокурора України, передає УНН.
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“За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру екскомандиру загону розмінування військової частини А1352 колишньому майору Збройних Сил України у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, - інформує пресслужба ОГП.
Деталі
Так, за даними слідства, командир загону, всупереч вимог статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, достовірно знаючи про необхідність присутності на ділянках підрозділів, що виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 «Куб», та керування діями підлеглих.
При цьому він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки, а також довести до їх відома принцип дії вибухонебезпечних предметів, правила поводження з ними та перевірити їх на знання й навички щодо проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами, з метою транспортування вибухонебезпечних предметів, а саме ЗРК ЗМ9 «Куб».
“Таким чином, недбале ставлення військової службової особи до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 «Куб» на технічній території військової частини А1352 (м. Балаклія) у листопаді 2019 року. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, - повідомили в пресслужбі.
Досудове розслідування кримінального провадження за фактом вибухів на технічній території військової частини А1352 у Балаклії продовжується, його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Контекст
15 листопада 2019 року на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів. Внаслідок вибухів загинуло двоє військовослужбовців.