Взрывы в Черниговской области: химического оружия на арсенале нет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Химического оружия на военных складах вблизи пгт Дружба Черниговской области нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"Спасатели заверили, что химического оружия на военных складах нет. Сейчас уровень чрезвычайной ситуации определяется", – говорится в сообщении.
Кроме того, помимо местных жителей, эвакуируют пациентов Ичнянской районной больницы.
"30 лежачих больных перевезены в больницу в Парафиевке. Также оперативно решены вопросы эвакуации маломобильных групп населения", – отметили в ОГА.
Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тыс. человек. При этом, стало известно, что на складах хранится приблизительно 88 тыс. тонн боеприпасов.