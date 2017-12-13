Взрыв в Австрии: газопровод отремонтировали

"Баумгартен - отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн.куб.м, но мы все догоним", - сообщил Белявский.

Как сообщал УНН, 12 декабря утром в Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв. Поэтому Украина была вынуждена уменьшить транзит газа.