Взрыв в Австрии: газопровод отремонтировали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Газопровод в Австрии, на котором произошел взрыв, отремонтировали. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"Баумгартен - отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн.куб.м, но мы все догоним", - сообщил Белявский.
Как сообщал УНН, 12 декабря утром в Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв. Поэтому Украина была вынуждена уменьшить транзит газа.