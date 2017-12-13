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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 49329 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 29172 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103890 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105612 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122084 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104518 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106696 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Взрыв в Австрии: газопровод отремонтировали

Взрыв в Австрии: газопровод отремонтировали

Киев  •  УНН

 • 11526 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Газопровод в Австрии, на котором произошел взрыв, отремонтировали. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Баумгартен - отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию. За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн.куб.м, но мы все догоним", - сообщил Белявский.

Как сообщал УНН, 12 декабря утром в Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв. Поэтому Украина была вынуждена уменьшить транзит газа.

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