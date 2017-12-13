Вибух в Австрії: газопровід відремонтували
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Газопровід в Австрії, на якому стався вибух, відремонтували. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
“Баумгартен — відремонтували! Зранку з’явилась можливість відновити транспорт газу із Словаччини до Австрії і далі до Італії. За останню добу транзит газу через Україну знизився на 23% до 200 млн.куб.м, але ми все наздоженемо”, — повідомив Білявський.
Як повідомляв УНН, 12 грудня вранці в Австрії на газорозподільній станції стався вибух. Через це Україна була змушена зменшити транзит газу.