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Вибух в Австрії: газопровід відремонтували

Вибух в Австрії: газопровід відремонтували

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Газопровід в Австрії, на якому стався вибух, відремонтували. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

“Баумгартен — відремонтували! Зранку з’явилась можливість відновити транспорт газу із Словаччини до Австрії і далі до Італії. За останню добу транзит газу через Україну знизився на 23% до 200 млн.куб.м, але ми все наздоженемо”, — повідомив Білявський.

Як повідомляв УНН, 12 грудня вранці в Австрії на газорозподільній станції стався вибух. Через це Україна була змушена зменшити транзит газу.

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