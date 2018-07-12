Взрыв в Гидрометцентре в Одессе: спасатели рассказали подробности

Взрыв произошел в отдельно стоящем здании в г. Одесса на Французском бульваре.

"По прибытию подразделений установлено, что в результате взрыва (предварительно, водородного баллона) без последующего горения полностью разрушено одноэтажное здание газогенераторной станции по заправке водородных баллонов", - отметили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате взрыва нет. Причина взрыва устанавливается. От ГУ ГСЧС Украины в Одесской области привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава.

Напомним, сегодня в хозяйственной постройке Гидрометцентра произошел взрыв.