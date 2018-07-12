Вибух у Гідрометцентрі в Одесі: рятувальники розповіли подробиці

Вибух стався в окремо розташованій будівлі в м. Одеса на Французькому бульварі.

"По прибуттю підрозділів встановлено, що внаслідок вибуху (попередньо, водневого балону) без послідуючого горіння повністю зруйнована одноповерхова будівля газогенераторної станції по заправці водневих балонів", - зазначили в ДСНС.

Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає. Причина вибуху встановлюється. Від ГУ ДСНС України в Одеській області залучалось 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Нагадаємо, сьогодні у господарській будівлі Гідрометцентру стався вибух.