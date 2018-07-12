Вибух у Гідрометцентрі в Одесі: рятувальники розповіли подробиці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 липня. УНН. Внаслідок вибуху на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів повністю зруйнована одноповерхова будівля. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.
Вибух стався в окремо розташованій будівлі в м. Одеса на Французькому бульварі.
"По прибуттю підрозділів встановлено, що внаслідок вибуху (попередньо, водневого балону) без послідуючого горіння повністю зруйнована одноповерхова будівля газогенераторної станції по заправці водневих балонів", - зазначили в ДСНС.
Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає. Причина вибуху встановлюється. Від ГУ ДСНС України в Одеській області залучалось 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.
Нагадаємо, сьогодні у господарській будівлі Гідрометцентру стався вибух.