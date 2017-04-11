Взрыв произошел ночью в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Взрыв произошел ночью на улице Владимирской, 4 в центре Киева. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
"Киев. Ночной взрыв в центре. Ул. Владимирская, 4, в полуподвальном помещении от взрыва вынесло окно с частями фасада", - говорится в сообщении.
Указано, что при взрыве пострадал автомобиль Renault, выбито заднее стекло и помята крыша.
"Осколки фасада улетели на расстояние 25 метров. О жертвах пока не сообщается. Без вспышки. Возможно, газовый баллон", - говорится в сообщении.
Напомним, несовершеннолетний пострадал от взрыва в Харькове.