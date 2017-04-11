Взрыв произошел ночью в центре Киева

"Киев. Ночной взрыв в центре. Ул. Владимирская, 4, в полуподвальном помещении от взрыва вынесло окно с частями фасада", - говорится в сообщении.

Указано, что при взрыве пострадал автомобиль Renault, выбито заднее стекло и помята крыша.

"Осколки фасада улетели на расстояние 25 метров. О жертвах пока не сообщается. Без вспышки. Возможно, газовый баллон", - говорится в сообщении.

Напомним, несовершеннолетний пострадал от взрыва в Харькове.