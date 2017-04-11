Вибух стався вночі у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вибух стався вночі на вулиці Володимирській, 4 у центрі Києва. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
"Київ. Нічний вибух в центрі. Вул. Володимирська, 4, в напівпідвальному приміщенні від вибуху винесло вікно з частинами фасаду", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час вибуху постраждав автомобіль Renault, вибито заднє скло і пом'ятий дах.
"Осколки фасаду відлетіли на відстань 25 метрів. Про жертви поки не повідомляється. Без спалаху. Можливо, газовий балон", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, неповнолітній постраждав від вибуху в Харкові.