Взрыв гранаты в Марганце: появились подробности и видео с места событий

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В городе Марганец, что в Днепропетровской области, возросло количество пострадавших. По данным спасателей - один человек погиб и еще 5 травмированы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным спасателей, 7 мая в 16:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве возле магазина по улице Лермонтова города Марганец.

"По прибытию подразделением было установлено, что в результате взрыва погиб мужчина 1981 года, пострадали 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которых с многочисленными осколочными ранениями тела госпитализировано сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Разрушений несущих конструкций зданий, расположенных вблизи, нет. От взрывной волны повреждены легковой автомобиль "Тoyota Prado Land Cruiser", добавили спасатели.

Сотрудниками ГСЧС осуществляется дежурство на месте происшествия. Кроме того, спасатели обнародовали видео с места событий.

Как сообщал УНН, в городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната.

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