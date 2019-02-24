Выборы в Молдове: как голосуют жители Приднестровья

“У нас участок (№ 48\2) для жителей Приднестровья с местом жительства — там (на неподконтрольной территории — ред.), а с гражданством Молдовы. Списков мы не имеем, только дополнительные списки и мы записываем все данные от руки. До сих пор приехало на автобусе где-то 300 человек. Их привезли сюда организованно и они проголосовали”, — рассказала глава избирательного участка Ирина Лука.

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При этом, она отметила, что не знает, кто организовывал централизованный подвоз избирателей.

“Наверное, кто-то их организовал. За деньги — не за деньги — это мы их не спрашиваем. Мы — избирательный участок и мы работаем, чтобы они проголосовали и мы не знаем, кто их привез. Но, о том, что их привезли организованно говорит хотя бы тот факт, что заходило по 70 человек сразу. Зашли все сразу, потом через 5 минут опять (70 человек — ред.) и так целый день. Сейчас немного спокойнее”, — предположила она.

Также по ее словам, голосование в целом проходит спокойно, люди получают по 4 бюллетеня, на 2 из которых голосуют по парламентским выборам, еще по 2 — по вопросам референдума.

Как сообщал УНН, в Республике Молдова сегодня проходят парламентские выборы, а также референдум по уменьшению количества депутатов со 101 до 61 и внедрения механизма по отзыву представителей одномандатных округов.