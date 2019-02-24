Вибори в Молдові: як голосують жителі Придністров'я

"У нас ділянку (№ 48\2) для жителів Придністров'я з місцем проживання - там (на непідконтрольною території - ред.), а з громадянством Молдови. Списків ми не маємо, тільки додаткові списки і ми записуємо всі дані від руки. До сих пір приїхало на автобусі десь 300 осіб. Їх привезли сюди організовано і вони проголосували", - розповіла голова виборчої дільниці Ірина Лука.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канду розповів, як РФ намагається вплинути на вибори в республіці

При цьому, вона зазначила, що не знає, хто організовував централізований підвіз виборців.

"Напевно, хтось їх організував. За гроші - не за гроші - це ми їх не запитуємо. Ми - виборчу дільницю і ми працюємо, щоб вони проголосували і ми не знаємо, хто їх привіз. Але, про те, що їх привезли організовано говорить хоча б той факт, що заходило по 70 чоловік відразу. Зайшли все відразу, потім через 5 хвилин знову (70 осіб - ред.) і так цілий день. Зараз трохи спокійніше", - припустила вона.

Також за її словами, голосування в цілому проходить спокійно, люди отримують по 4 бюлетені, на 2 з яких голосують щодо парламентських виборів, ще по 2 - з питань референдуму.

Як повідомляв УНН, в Республіці Молдова сьогодні проходять парламентські вибори, а також референдум щодо зменшення кількості депутатів з 101 до 61 і впровадження механізму з відкликання представників одномандатних округів.