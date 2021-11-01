Выборы мэра Харькова: по предварительным подсчетам ОПОРЫ не исключен второй тур

В соответствии с результатами, Игорь Терехов набрал 50,06% голосов. Однако, говорить о победе Терехова в первом туре выборов рано. Ключевую роль может сыграть погрешность, которая составляет 1,1%.

Оппонент Терехова - Михаил Добкин - набрал 28,2% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов.

ОПОРА проводила наблюдение в течение всего дня голосования на 220 участках города Харькова.

Дополнение

Вчера, 31 октября в Харькове состоялись выборы мэра. Явка составляла менее 30%.

По данным ОПОРЫ, выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.