Выборы мэра Харькова: по предварительным подсчетам ОПОРЫ не исключен второй тур
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Гражданская сеть "ОПОРА"опубликовала результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Харькова, передает УНН.
В соответствии с результатами, Игорь Терехов набрал 50,06% голосов. Однако, говорить о победе Терехова в первом туре выборов рано. Ключевую роль может сыграть погрешность, которая составляет 1,1%.
Оппонент Терехова - Михаил Добкин - набрал 28,2% голосов.
Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов.
ОПОРА проводила наблюдение в течение всего дня голосования на 220 участках города Харькова.
Дополнение
Вчера, 31 октября в Харькове состоялись выборы мэра. Явка составляла менее 30%.
По данным ОПОРЫ, выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.