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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Вибори мера Харкова: за попередніми підрахунками ОПОРИ не виключений другий тур

Київ • УНН

 • 16919 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Громадянська мережа "ОПОРА" опублікувала результати паралельного підрахунку голосів на виборах мера Харкова, передає УНН.

Вибори мера Харкова: за попередніми підрахунками ОПОРИ не виключений другий тур

Відповідно до результатів, Ігор Терехов набрав 50,06% голосів. Однак, говорити про перемогу Терехова у першому турі виборів зарано. Ключову роль може зіграти похибка, яка становить 1,1%.

Опонент Терехова - Михайло Добкін - набрав 28,2% голосів.

Решта кандидатів набрали менше 10% голосів.

ОПОРА проводила спостереження впродовж всього дня голосування на 220 дільницях міста Харкова.

Доповнення

Вчора, 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Явка становила менше, ніж 30%. 

За даними ОПОРИ, вибори відбулися із серйозними порушеннями законодавства.

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