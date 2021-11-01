Вибори мера Харкова: за попередніми підрахунками ОПОРИ не виключений другий тур

Відповідно до результатів, Ігор Терехов набрав 50,06% голосів. Однак, говорити про перемогу Терехова у першому турі виборів зарано. Ключову роль може зіграти похибка, яка становить 1,1%.

Опонент Терехова - Михайло Добкін - набрав 28,2% голосів.

Решта кандидатів набрали менше 10% голосів.

ОПОРА проводила спостереження впродовж всього дня голосування на 220 дільницях міста Харкова.

Доповнення

Вчора, 31 жовтня у Харкові відбулися вибори мера. Явка становила менше, ніж 30%.

За даними ОПОРИ, вибори відбулися із серйозними порушеннями законодавства.