Ветеранам-военным продлили срок для обращения на получение выплат ко Дню Независимости: что известно
Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявок на получение единовременной денежной помощи ко Дню Независимости до 10 декабря.
Российские войска обстреляли Херсонскую область: один человек ранен
Российские войска атаковали село Львов на Херсонщине, ранив 40-летнего мужчину. Кроме того, 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.
На Таврическом направлении все больше отказов солдат рф идти в наступление, рф бросает в мясные штурмы "зеков" - Тарнавский
На Таврическом направлении враг сотнями теряет живую силу, солдаты рф отказываются идти в наступление, а российское командование бросает в мясные штурмы "зеков".
"Сливала" данные о базировании сил обороны: сообщено о подозрении жительнице Одесской области
В Одесской области женщину обвинили в передаче информации о позициях украинских сил обороны российской военной разведке. Ее задержали с доказательствами и сейчас удерживают под стражей.
Из-за непогоды без света остаются 559 населенных пунктов, в результате обстрелов есть новые повреждения в сетях в четырех областях - Укрэнерго
Из-за непогоды обесточены 559 населенных пунктов в Украине, в частности в Одесской, Николаевской, Донецкой областях, а в четырех регионах из-за обстрелов рф произошли новые повреждения электросетей.
Украина начала переговоры с Италией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности
Украина начала консультации с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти переговоры являются шагом на пути к членству Украины в ЕС и НАТО.
Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка", на который его вдохновил карантин после Covid-19
Ирландский писатель Пол Линч был удостоен престижной Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка" о женщине, которая пытается спасти семью на фоне установления тирании в Ирландии и жесткого подавления протестов.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы
Воздушные силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Одессы.
Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.
Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах
Мать-воспитательницу детского дома семейного типа в Киевской области подозревают в систематическом издевательстве над детьми, в том числе с помощью ремня и металлической ножки стола. Семеро детей находятся в больнице на обследовании, а ей грозит до шести лет лишения свободы за пытки.