Ветеранам-военным продлили срок для обращения на получение выплат ко Дню Независимости: что известно

Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах

Мать-воспитательницу детского дома семейного типа в Киевской области подозревают в систематическом издевательстве над детьми, в том числе с помощью ремня и металлической ножки стола. Семеро детей находятся в больнице на обследовании, а ей грозит до шести лет лишения свободы за пытки.