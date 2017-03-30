Вертолет с пятью пассажирами на борту пропал над Ирландским морем

Поисково-спасательная операция в море продолжалась до позднего вечера среды, 29 марта. -За плохой погоды спасателям на вертолетах пришлось свернуть операцию. Также исчезнувшее воздушное судно ищут в горных районах Уэльса.

В агентстве береговой охраны сообщили, что большой поиск, сосредоточен вокруг области Ирландского моря и Сноудон осуществлялся двумя поисково-спасательными вертолетами. Воздушный поиск не планируется продолжать до улучшения погоды.

Сообщается, что частный вертолет покинул Милтон-Кейнс 29 марта и вылетел в Дублин.

Как сообщал УНН, из-за аварии полицейского вертолета в Мексике погибли четыре человека.