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Вероятно, готовился заранее: депутат Батрин, взорвавший гранаты на Закарпатье, оставил предсмертную записку - журналист

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 17:35  •  7596 просмотра

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Украинский депутат Сергей Батрин оставил предсмертную записку перед тем, как взорвать гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, в результате чего пострадали 26 человек.

Депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" перед подрывом гранат на заседании сельского совета на Закарпатье написал предсмертную записку. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Депутат-подрывник оставил дома предсмертную записку. Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Записку нашли дома во время обысков. Это подтверждают сразу несколько источников. Детали - это тайна следствия 

- сообщил Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Дополнение

Один из очевидцев, председатель сельского совета в 1988-1994 годах, сообщил "Радио Свобода", что у Батрина были конфликты с действующим сельским головой и у него всегда были вопросы по распределению местных денег. "Он часто публиковал различные материалы в фейсбуке о работе. Всегда с претензиями, особенно финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяются. Такой активист был",- сказал он.

Напомним

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты

В результате взрыва пострадали 26 человек. Семеро пострадавших из-за подрыва гранат депутатом в помещении сельского совета на Закарпатье находятся в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения. Им оказался депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Входит в состав комиссии по вопросам правопорядка и критикует власть: что известно о Сергее Батрине, который взорвал гранаты на Закарпатье

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Ймовірно, готувався заздалегідь: депутат Батрин, який підірвав гранати на Закарпатті, залишив передсмартну записку - журналіст
Probably prepared in advance: MP Batryn, who blew up grenades in Zakarpattia, left a pre-martinet note - journalist
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