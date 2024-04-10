Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть правки к мобилизационному законопроекту. Завтра состоится голосование. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Сегодня голосования не будет по мобилизации, скорее всего. Будут правки. Скорее всего, голосование состоится уже завтра. Сегодня будет рассмотрение правок. Это очень важно, потому что если убрать нарушение Конституции, дать срок службы, другие вещи, то будет другая история - сказал Гончаренко.

Нардеп предположил, что законопроект поддерживают фракции "Слуга народа", бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и "Голос", а также часть мажоритарщиков.

Напомним

Нардеп Железняк вчера сообщал, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.