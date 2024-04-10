Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко
Верховная Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации сегодня, а голосование, вероятно, состоится завтра, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года
Главным вызовом для Украины остается обеспечение внешней бюджетной поддержки на вторую половину 2024 года и далее, несмотря на получение в марте 9 миллиардов долларов США внешнего финансирования.
Обстановка полностью контролируемая: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью
Ситуация на границе с Беларусью находится под полным контролем, значительной угрозы со стороны оставшихся там российских подразделений нет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
россияне атаковали Одесскую область из Крыма, снова ударили ракетами по транспортно-логистической инфраструктуре - Силы обороны Юга
Российские войска нанесли очередной ракетный удар из оккупированного Крыма по объектам транспортно-логистической инфраструктуры в Одесской области, Украина.
Существенного увеличения незаконного пересечения границы на данный момент нет - Демченко
Сейчас не наблюдается значительного увеличения количества нелегальных пересечений границы, но попытки незаконного пересечения границы продолжаются как вдоль зеленой границы, так и в пунктах пропуска, причем больше всего таких попыток зафиксировано на границах с Румынией, Молдовой и Польшей.
"Видимо, на борту произошло какое-то событие": в ВМС ВСУ сообщили детали о падении вражеского Ка-27 в Крыму
Во временно оккупированном Крыму падение вертолета Ка-27 произошло не только по техническим причинам, видимо, на борту произошло "какое-то событие", указали в ВМС ВСУ.
В Херсонском районе начали возвращать свет после атаки рф
Из-за российского удара по объектам критической инфраструктуры на юге Украины в Херсонской области было отключено электроснабжение, но абонентов уже начали подключать к сети.
Завтра путин и лукашенко проведут очередные переговоры по сотрудничеству беларуси и рф
Президент беларуси александр лукашенко посетит россию 11-12 апреля для переговоров с владимиром путиным по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Во Франции планируют значительно сократить государственные услуги, чтобы сократить дефицит бюджета
Франция планирует значительно сократить государственные услуги, такие как медицинский транспорт и субсидии, чтобы уменьшить бюджетный дефицит в 5,5% ВВП.
Сиквел "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях получил первый трейлер
Вышел трейлер фильма "Джокер: Folie à Deux", музыкального сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли и Леди Гагой в роли Харли Квинн.