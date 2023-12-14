Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  42174 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
  •  122542 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  139475 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  129597 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  122218 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  119312 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  120227 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  122940 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  114327 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
12 декабря  •  137632 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  134437 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  124170 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143450 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  171900 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132475 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  140899 просмотра
россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

  •  87253 просмотра
Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

Работу Конгресса США продлили еще на неделю - нардеп Устинова

  •  85752 просмотра
Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе - СМИ

  •  83797 просмотра
Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

Группа вражеских дронов движется в направлении Одессы - Воздушные силы

  •  82316 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

  •  58916 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
verkhovnii-sud-naznachil-povtornoe-rassmotrenie-dela-sudi-braginoi-kotoraya-ne-podala-deklaratsiyu-iz-za-religioznikh-ubezhdenii

Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 00:30  •  23182 просмотра

Read in English

Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.

Верховный Суд вернул дело судьи Киевского окружного админсуда Александра Брагина не на новое рассмотрение. В НАПК утверждают, что ответственность за недекларирование из-за религиозных убеждений может наступить, передает УНН.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда (далее - ККС ВС) отменила постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) и назначила новое рассмотрение в уголовном производстве по обвинению судьи Александры Брагиной, которая отказалась подавать электронную декларацию якобы из-за религиозных убеждений. Таким образом, АП ВАКС должен повторно рассмотреть дело с учетом выводов кассационной инстанции.

- говорится в сообщении НАПК.

Детали

Ранее АП ВАКС отменила обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в отношении Брагиной в совершении уголовного проступка. Именно это решение и будет обжаловать прокурор в кассационном суде.

В частности, из-за того, что АП ВАКС, отменяя приговор, не учла, что Брагина приняла присягу судьи, а значит добровольно взяла на себя ограничения, связанные с выполнением профессиональных обязанностей и дополнительные правовые обременения. В том числе и такие, как представление декларации.

Заметим, что в Конституции Украины указано, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений (ч. 4 ст. 35), в том числе установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", который среди прочего предусматривает обязанность должностных лиц (в том числе судей), подавать декларацию ежегодно (ст. 45). 

- настаивают в НАПК.

Дополнительно

Согласно объяснениям Брагиной, религия не позволяет ей использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), а соответственно она не может подать декларацию в электронном виде.

В НАПК отметили, что ранее Александра Брагина пользовалась ЭЦП и подавала электронные декларации за 2015-2018 годы. Кроме того, все судьи должны обладать ЭЦП, чтобы подписывать им свои решения в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним

В 2021 году судья Киевского окружного админсуда Александра Брагина не подала электронную декларацию "по религиозным убеждениям" за прошедший год. Вместо этого она направила в НАПК бумажную декларацию. Однако, НАПК не смогли ее принять в соответствии с требованиями действующего законодательства. Из-за чего САП сообщила судье о подозрении в недекларировании.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Верховний Суд призначив повторний розгляд справи судді Брагіної, яка не подала декларацію через "релігійні переконання"
The Supreme Court appoints a re-examination of the case of Judge Bragina, who failed to file a declaration due to "religious beliefs"
Новости по теме

Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"

Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.

Общество •   •  23182 просмотра
Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"

Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС

По словам Плетенчука, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт".

Война •   •  26445 просмотра
Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС

Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах

Российские войска атаковали Сумскую область, в частности, семь территориальных общин. Там прозвучало за сутки в целом 68 взрывов; о жертвах пока не сообщается.

Война •   •  27307 просмотра
Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах

Украинские пограничники задержали четырех "уклонистов" на границе со Словакией

Украинские военнослужащие задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, в том числе рецидивиста, который уже пытался сбежать в сентябре. Они были задержаны с украинскими паспортами и предстанут перед судом за попытку незаконного пересечения границы.

Война •   •  27288 просмотра
Украинские пограничники задержали четырех "уклонистов" на границе со Словакией

МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

Украинское правительство предоставляет приоритет защиты культурных прав и наследия в оккупированном Россией Крыму, о чем заявил заместитель министра Тарас Шевченко, который также отметил успешное возвращение "Скифского золота" в Украину.

Война •   •  31176 просмотра
МКИП мониторит нарушения культурных прав украинцев в Крыму

Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Специальный представитель США Пенни Притцкер обсудили проекты, направленные на повышение экономической и оборонной устойчивости Украины, включая будущие инвестиции в инфраструктуру и чистую энергетику. Они также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентами Зеленским и Байденом.

Война •   •  58916 просмотра
Шмыгаль и Прицкер согласовали дальнейшее сотрудничество Украины и США в вопросах обороны и экономической устойчивости

В россии начали лишать гражданства за преступление

россия лишила гражданства двух человек за торговлю наркотиками в москве, используя новый закон, позволяющий лишать гражданства за тяжкие преступления. Оба получили российское гражданство на законных основаниях и были привлечены к ответственности за хранение и перевозку наркотиков.

Криминал и ЧП •   •  23638 просмотра
В россии начали лишать гражданства за преступление

Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ

Украинские войска ведут тяжелые бои на Харьковском направлении. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский показал, как происходит зачистка лесов в Харьковской области от российских войск. Сообщается также, что интенсивные бои идут здесь по всему сектору.

Война •   •  27332 просмотра
Харьковское направление: оборону держат бойцы 60-й ОМБ

Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Зеленский и премьер-министр Италии Мелони скоординировали свои позиции накануне важного заседания Европейского Совета, на котором обсуждались шаги по вступлению Украины в ЕС. Они также обсудили Формулу мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Политика •   •  29661 просмотра
Зеленский и премьер Италии Мелони согласовали позиции перед решающим саммитом ЕС

Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua

Министерство обороны Украины заключило партнерство с Olx. ua для набора военнослужащих по контракту, став четвертой компанией, которая присоединилась к этой инициативе. Более 1 000 вакансий для военнослужащих на сайтах-партнерах получили десятки тысяч откликов.

Общество •   •  29443 просмотра
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с Olx.ua