Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"

Верховный Суд вернул дело судьи Киевского окружного админсуда Александра Брагина не на новое рассмотрение. В НАПК утверждают, что ответственность за недекларирование из-за религиозных убеждений может наступить, передает УНН.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда (далее - ККС ВС) отменила постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) и назначила новое рассмотрение в уголовном производстве по обвинению судьи Александры Брагиной, которая отказалась подавать электронную декларацию якобы из-за религиозных убеждений. Таким образом, АП ВАКС должен повторно рассмотреть дело с учетом выводов кассационной инстанции. - говорится в сообщении НАПК.

Детали

Ранее АП ВАКС отменила обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в отношении Брагиной в совершении уголовного проступка. Именно это решение и будет обжаловать прокурор в кассационном суде.

В частности, из-за того, что АП ВАКС, отменяя приговор, не учла, что Брагина приняла присягу судьи, а значит добровольно взяла на себя ограничения, связанные с выполнением профессиональных обязанностей и дополнительные правовые обременения. В том числе и такие, как представление декларации.

Заметим, что в Конституции Украины указано, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений (ч. 4 ст. 35), в том числе установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", который среди прочего предусматривает обязанность должностных лиц (в том числе судей), подавать декларацию ежегодно (ст. 45). - настаивают в НАПК.

Дополнительно

Согласно объяснениям Брагиной, религия не позволяет ей использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), а соответственно она не может подать декларацию в электронном виде.

В НАПК отметили, что ранее Александра Брагина пользовалась ЭЦП и подавала электронные декларации за 2015-2018 годы. Кроме того, все судьи должны обладать ЭЦП, чтобы подписывать им свои решения в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним

В 2021 году судья Киевского окружного админсуда Александра Брагина не подала электронную декларацию "по религиозным убеждениям" за прошедший год. Вместо этого она направила в НАПК бумажную декларацию. Однако, НАПК не смогли ее принять в соответствии с требованиями действующего законодательства. Из-за чего САП сообщила судье о подозрении в недекларировании.