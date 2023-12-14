Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"
Киев • УНН
Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.
Верховный Суд вернул дело судьи Киевского окружного админсуда Александра Брагина не на новое рассмотрение. В НАПК утверждают, что ответственность за недекларирование из-за религиозных убеждений может наступить, передает УНН.
Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда (далее - ККС ВС) отменила постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) и назначила новое рассмотрение в уголовном производстве по обвинению судьи Александры Брагиной, которая отказалась подавать электронную декларацию якобы из-за религиозных убеждений. Таким образом, АП ВАКС должен повторно рассмотреть дело с учетом выводов кассационной инстанции.
Детали
Ранее АП ВАКС отменила обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в отношении Брагиной в совершении уголовного проступка. Именно это решение и будет обжаловать прокурор в кассационном суде.
В частности, из-за того, что АП ВАКС, отменяя приговор, не учла, что Брагина приняла присягу судьи, а значит добровольно взяла на себя ограничения, связанные с выполнением профессиональных обязанностей и дополнительные правовые обременения. В том числе и такие, как представление декларации.
Заметим, что в Конституции Украины указано, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений (ч. 4 ст. 35), в том числе установленных Законом Украины "О предотвращении коррупции", который среди прочего предусматривает обязанность должностных лиц (в том числе судей), подавать декларацию ежегодно (ст. 45).
Дополнительно
Согласно объяснениям Брагиной, религия не позволяет ей использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), а соответственно она не может подать декларацию в электронном виде.
В НАПК отметили, что ранее Александра Брагина пользовалась ЭЦП и подавала электронные декларации за 2015-2018 годы. Кроме того, все судьи должны обладать ЭЦП, чтобы подписывать им свои решения в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним
В 2021 году судья Киевского окружного админсуда Александра Брагина не подала электронную декларацию "по религиозным убеждениям" за прошедший год. Вместо этого она направила в НАПК бумажную декларацию. Однако, НАПК не смогли ее принять в соответствии с требованиями действующего законодательства. Из-за чего САП сообщила судье о подозрении в недекларировании.
Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"
Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.
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