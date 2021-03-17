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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51401 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 71855 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109865 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145421 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195867 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193574 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279853 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143171 просмотра

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Верещук высказалась о возможном локдауне

Верещук высказалась о возможном локдауне

Киев  •  УНН

 • 11901 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами заявила, что локдаун - это крайняя мера, которой нужно стараться избегать, передает УНН.

Цитата:

"Мы очень не хотим, чтобы был полный локдаун, чтобы останавливалась страна и экономика", - сказала Верещук.

Детали

Она выступила за то, чтобы местные общины самостоятельно решали вопрос закрытия публичных мест, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Местное самоуправление должно иметь полный перечень инструментов относительно того, чтобы уберечь свои общины, своих людей от распространения коронавируса", - отметила политик.

Дополнение

Сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Украинские Национальные Новости

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