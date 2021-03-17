Верещук висловилася про можливий локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук під час спілкування з журналістами заявила, що локдаун - це крайній захід, якого потрібно намагатися уникати, передає УНН.
Цитата:
"Ми дуже не хочемо, щоб був повний локдаун, щоб зупинялася країна і економіка", - сказала Верещук.
Деталі
Вона виступила за те, щоб місцеві громади самостійно вирішували питання закриття публічних місць, виходячи з епідеміологічної ситуації.
"Місцеве самоврядування повинно мати повний перелік інструментів щодо того, щоб уберегти свої громади, своїх людей від поширення коронавірусу", - зазначила політик.
Доповнення
Сьогодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки буде введений в більшості областей, то уряд буде змушений запровадити посилені карантинні заходи на всій території України.