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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76125 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100120 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116363 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151406 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199412 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195221 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282794 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Верещук надеется посадить Россию за стол переговоров

Верещук надеется посадить Россию за стол переговоров

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украине до сих пор не удалось посадить Россию за стол переговоров как сторону конфликта. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, подводя итоги прошлогодней нормандской встречи в Париже, передает УНН.

"На что я искренне надеялась и думала, что после нормандской встречи это действительно произойдет, под силой санкций, дипломатического давления, других факторов, которые действительно имели место за прошлый год - Россия сядет за стол переговоров как сторона. Этого не произошло. Нам не удалось посадить Россию как сторону конфликта. Это самое главное, это краеугольный камень всего, что мы можем называть переговорным процессом", - сказала она.

Россия упорно не считает себя стороной конфликта и не хочет это признавать, добавила Верещук.

"Мы не можем себе позволить, чтобы стороной конфликта не была Россия. Других вариантов нет. Все годы, которые сегодня мы суммируем, свидетельствуют о том, что Россия неуступчивая именно в этом вопросе", - подчеркнула нардеп.

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