Верещук сподівається посадити Росію за стіл переговорів

"На що я щиро сподівалася і думала, що після нормандської зустрічі це справді станеться, під силою санкцій, дипломатичного тиску, інших факторів, які дійсно мали місце за минулий рік - Росія сяде за стіл перемовин як сторона. Цього не сталося. Нам не вдалося посадити Росію як сторону конфлікту. Це найголовніше, це наріжний камінь усього, що ми можемо називати перемовним процесом", - сказала вона.

Росія вперто не вважає себе стороною конфлікту і не хоче це визнавати, додала Верещук.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб стороною конфлікту не була Росія. Інших варіантів немає. Всі роки, які сьогодні ми підсумовуємо, свідчать про те, що Росія непоступлива саме в цьому питанні", - підкреслила нардеп.