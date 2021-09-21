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Верещук рассказала, что происходит внутри фракции "Слуга народа"

Верещук рассказала, что происходит внутри фракции "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 20421 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Народный депутат Украины, председатель подкомитета по госбезопасности и обороне Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов рассказала о подробностях взаимоотношений внутри фракции "Слуга народа", передает УНН.

Цитата

"Я считаю, что нам удается удерживать баланс, хотя он очень неустойчив и мы больше наносим вред рейтингу президента, чем добавляем к нему баллов. И пусть я буду самокритичной, пусть меня простят мои коллеги по фракции, но мне кажется, что мы могли бы уже повзрослеть и взяться за ум. Да, иногда у нас действительно случаются конфликты, ссоры, поведение, которое является недостойным статуса народного депутата. Но некоторые из нас еще почему-то решили, что могут быть самостоятельными настолько, что не учитывают позицию президента, не смотрят на стратегический курс, который он заложил", - рассказала Верещук.

Поэтому нардеп считает, что фракции нужно переосмыслить все то, что происходило за эти годы пребывания в парламенте.

"Я надеюсь, что у нас состоится встреча с президентом, потому что нам сегодня об этом сообщили, а именно - сказали, что президент хотел бы провести с нами определенное время и обсудить стратегию нашего развития, и те основные законопроекты, которые, как он считает, являются основополагающими. Я думаю, что это нам пойдет на пользу", - подчеркнула она.

Ранее Верещук предупреждала, что проблемы по государственному оборонному заказу надо устранить как можно быстрее.

Украинские Национальные Новости

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