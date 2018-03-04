"Верес" в гостях минимально победил "Сталь"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги между "Сталью" из Каменского и Ровенского "Вереса", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Верес".
Двое дебютантов "Стали" Богдан Сарнавский и Павел Лукьянчук стали соучастниками момента на 1-й минуте. Полузащитник "Стали" Орест Кузык протис на фланге Лукъянчука, выдал точный пас на Дмитрия Копытова, но последний в ближнем бою не переиграл Сарнавский, голкипер отбил мяч ногой. Еще один момент у "Стали" был на 12-й минуте, но Джонотан в ворота не попал.
Впоследствии "Верес" постепенно перехватил инициативу. На 18-й и 22-й минутах Герман Пеньков дважды спасал команду после ударов Руслана Степанюка и Романа Карасюка.
Не помог голкипер на 30-й минуте, когда Степанюк вывел один на один Станислава Кулиша, и форвард "Вереса" забил гол во второй подряд встрече.
Не таким богатым на моменты вышел второй тайм. "Сталь" пыталась идти вперед, но подвергалась контригру "Вереса". На 72-й минуте имел удваивать счет Кожанов, получив пас от Кулиша, и в очередной раз на высоте был голкипер хозяев.
Вратарь был бессилен на 87-й минуте, когда попал в ворота Владимир Адамюк, впрочем, лайнсмен зафиксировал офсайд - 0:1.
"Победа далась нам очень тяжело. "Сталь"- хорошая команда. Мы это знали. В них есть достаточно быстрых футболистов. К тому же, мы впервые в этом году играли на таком мягком поле. Тренируемся на искусственных полях, а против "Ворсклы" и "Динамо" - играли на более жестких. Было тяжело. Пришлось упростить игру", - отметил наставник победителей Юрий Свиркова.
Добавим также, после 22 тура "Верес" занимает 5-е место - 32 очка, а "Сталь" замыкает турнира таблицу - 15.