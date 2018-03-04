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"Верес" в гостях мінімально переміг "Сталь"

"Верес" в гостях мінімально переміг "Сталь"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Києві на стадіоні "Оболонь-арена" відбувся поєдинок 22-го туру Української Прем'єр-ліги між "Сталлю" з Кам'янського і рівненського "Вересу", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Верес".

Двоє дебютантів "Сталі" Богдан Сарнавський та Павло Лук’янчук стали співучасниками моменту на 1-й хвилині. Півзахисник "Сталі" Орест Кузик протис на фланзі Лук’янчука, видав точний пас на Дмитра Копитова, але останній у ближньому бою не переграв Сарнавського, голкіпер відбив м’яч ногою. Ще один момент у "Сталі" був на 12-й хвилині, але Джонотан у ворота не влучив.

Згодом "Верес" поступово перехопив ініціативу. На 18-й та 22-й хвилинах Герман Пеньков двічі рятував команду після ударів Руслана Степанюка та Романа Карасюка.

Не допоміг голкіпер на 30-й хвилині, коли Степанюк вивів один на один Станіслава Куліша, і форвард "Вереса" забив гол у другій поспіль зустрічі.

Не таким багатим на моменти вийшов другий тайм. "Сталь" намагалася йти вперед, але наражалася на контргру "Вереса". На 72-й хвилині мав подвоювати рахунок Кожанов, отримавши пас від Куліша, та вкотре на висоті був голкіпер господарів.

Воротар був безсилим на 87-й хвилині, коли влучив у ворота Володимир Адамюк, втім, лайнсмен зафіксував офсайд – 0:1.

"Перемога далася нам дуже важко. "Сталь" - хороша команда. Ми це знали. В них є достатньо швидких футболістів. До того ж, ми вперше у цьому році грали на такому м'якому полі. Тренуємося на штучних полях, а проти "Ворскли" та "Динамо" - грали на більш жорстких. Було важко. Довелося спростити гру", - наголосив наставник переможців Юрій Свірков.

Додамо також, після 22 туру "Верес" посідає 5-те місце – 32 очки, а "Сталь" замикає турніру таблицю – 15.

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